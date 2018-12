O stress emocional na infância está muitas vezes na origem deste transtorno de personalidade. Mas a complexidade da psicopatia vai para além dos estereótipos.

A complexidade da psicopatia vai para além dos estereótipos. Apesar de ser comum associar este transtorno de personalidade à delinquência ou à maldade, a psicopatia é algo mais complexo.

Nem todos os delinquentes são psicopatas e nem todos os psicopatas são como Hannibal Lecter, o canibal interpretado por Anthony Hopkins no filme Silêncio dos Inocentes. "Os psicopatas são pessoas com problemas de relação interpessoal e de gestão das emoções. Aparentemente são frios, mas não é verdade que não têm emoções. Têm-nas muito intensas. O que não têm é remorsos, que é o que se traduz numa tendência até à delinquência", explicou ao El País Jesús Pujol, director de investigação da Unidade de Ressonância Magnética do Hospital do Mar em Barcelona. Mas ressalva: "Nem todos os casos são iguais, obviamente".

Como funciona o cérebro de um psicopata?

O médico, que liderou uma revisão científica de 400 estudos já publicados, observou que o cérebro dos psicopatas é diferente. Segundo a investigação, o stress emocional da infância leva a um maior desenvolvimento de algumas regiões do cérebro que funciona como um sistema de protecção contra o sofrimento. No entanto, acaba por dificultar a gestão das emoções.

Um estudo, publicado em 2013 na revista Journal of Forensic Science, revelava que o "protótipo psicopático" de Hannibal Lecter não é realista. Os investigadores classificaram-no como "um psicopata de elite, que exibe níveis exagerados de inteligência, modos sofisticados e astutos, por vezes níveis sobre-humanos". Mais fidedigna seria a personagem de Anton Chigurh, interpretada por Javier Bardem, em Este País não é para Velhos.

Como explicou Pujol ao jornal, o leque de comportamentos dos psicopatas é amplo, mas todos coincidem num aspecto: as alterações cerebrais que os diferenciam das pessoas que não têm este transtorno. "O cérebro dos psicopatas é diferente desde o ponto de vista anatómico e funcional. Há diferenças nas áreas que processam a cognição e a razão e nas que processam a actividade emocional. A ligação entre estas duas áreas falha", resume o médico.

Do ponto de vista anatómico, nas regiões do lóbulo temporal (relacionado com as emoções) e do frontal (encarregue das funções cognitivas) há "uma aparente atrofia da massa cinzenta". "No entanto, o que observámos é que existe um aumento da massa branca, o que implica um maior desenvolvimento dessas áreas", explicou Pujol.

De acordo com a investigação, a origem desse maior desenvolvimento de algumas regiões cerebrais está em situações de stress emocional na infância. "Num contexto de stress emocional, a criança desencadeia um maior desenvolvimento que implica, por um lado, um bloqueio para impedir o sofrimento e, por outro lado, transforma a pessoa em alguém sem escrúpulos e sem remorsos", afirma o médico.

Semelhanças com o consumo de esteróides

Os investigadores encontraram, ao longo da pesquisa, semelhanças entre os cérebros dos psicopatas e das pessoas que consomem durante mais de dez anos esteróides – utilizados na maior parte dos casos para melhorar o desempenho físico.

No entanto, segundo o médico, esta semelhança não significa que os consumidores de esteróides acabem a desenvolver, a longo prazo, um transtorno psicopático. "Há uma semelhança anatómica nas duas patologias. E apesar de que o controlo dos impulsos e dos comportamentos possam mudar após consumir esteróides durante um largo período de tempo, estamos longe de pensar que isso possa desenvolver uma psicopatia", concluiu.