dar início a um ensaio clínico com o

objetivo

de descobrir se o

ibuprofeno , como anti-inflamatório e analgésico,

pode ser usado para tratar as dificuldades respiratórias de doentes com Covid-19

Uma equipa de investigadores do Reino Unido está aO ensaio, realizado por investigadores do hospital Guy's and St Thomas' de Londres, do Kings College e da farmacêutica SEEK Group, foi batizado com o nome Liberate. Será testado em metade dos pacientes.Os investigadores esperam que o medicamento possa ajudar os doentes a recuperar das insuficiências respiratórias causadas pela Covid-19 sem necessidade de ventiladores.O estudo não utilizará o ibuprofeno comum que se compra nas farmácias mas sim uma fórmula especial que já é utilizada em doenças específicas, como a artrite."As opções de tratamento para pacientes com Covid-19 são limitadas", explicou o professor Richard Beale, especialista em cuidados intensivos naquele hospital londrino e um dos responsáveis pelo ensaio. O ibuprofeno pode, no entanto, ser um "benefício" para os pacientes.No início da pandemia do novo coronavírus, a utilização de ibuprofeno gerou controvérsia. Através do Twitter, o ministro da Saúde francês chegou a afirmar que o medicamento podia agravar a infeção.A Organização Mundial da Saúde publicou, depois, um estudo no qual se concluía que os fármacos anti-inflamatórios não esteróides - como é o caso do ibuprofeno - não traziam benefícios nem riscos aos doentes com Covid-19.