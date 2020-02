Apple multada em 25 milhões por tornar iPhones antigos mais lentos

10.2.1 e 11.2, que, uma vez instalados, faziam com que os aparelhos menos potentes ficassem ainda mais lentos. para a Direcção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes francesa a Apple "cometeu um crime de prática comercial enganosa por omissão".



Vários consumidores já tinham levantado suspeitas em relação a este assunto, com os mesmos a notarem que cada vez que era instalada uma atualização do iOS o desempenho dos aparelhos ia piorando em vez de melhorar, como seria suposto.



Já em 2017, a marca da maçã admitiu que reduzia as capacidades dos telemóveis com o tempo, justificando-se com o prolongamento da vida das baterias de iões lítios, que se vão degradando.

Apple foi condenada pela autoridade da concorrência francesa a pagar uma multa de 25 milhões de euros por tornar os modelos antigos do iPhone mais lento e não ter avisado os seus clientes disso, obrigando-os a comprar aparelhos novos.Em causa estão as atualizações do sistema operativo