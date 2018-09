A Apple anuncia esta quarta-feira as novidades reservadas até ao fim do ano e isso poderá incluir telemóveis maiores e.. mais caros. O evento, realizado na sede da empresa, na Califórnia, irá revelar três novos modelos do iPhone e estes poderão mesmo ultrapassar a barreira dos 1000 euros.

No entanto, a expectativa é de que este ano não seja de grandes novidades, primando a evolução face ao iPhone X em vez da apresentação de um dispositivo revolucionário no mercado. O objectivo, segundo a agência Reuters, será apostar na quantidade e não nas características, alargando a diversidade de preços, dimensões e cores.

Além disso, é também possível que haja novidades relativamente a outros produtos da Apple. De acordo com a Bloomberg, estão previstas novas versões do iPad Pro, relógios Apple Watch com ecrãs maiores, um novo laptop básico com um monitor mais nítido, um computador Mac mini para profissionais e novos acessórios, como o carregador sem fios AirPower.