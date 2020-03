Cerca de três em cada mil bebés nascem com problemas auditivos que são na maioria provocados por problemas genéticos. Mas a medicina já tem resposta para a surdez: os implantes cocleares.

"Uma criança com surdez profunda implantada por volta de um ano de idade, e devidamente acompanhada por profissionais experientes, irá desenvolver uma linguagem por volta dos quatro anos", garante Victor Correia da Silva, coordenador de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Porto. No Dia Mundial da Audição o médico explicou à SÁBADO os tratamentos disponíveis para a surdez.

A toda a criança que nasce deve ser feito nos primeiros dias de vida um teste – "Rastreio auditivo neonatal universal" (RANU), que poderá detectar se existem algum problema auditivo. Se não passar no teste, este será repetido nas semanas seguintes e, no caso de essa situação se manter, nos primeiros três meses irá ser submetida a outros exames electrofisiológicos que nos dirão qual o seu grau de audição.

Se a criança não reage a sons ou à voz humana, os pais deverão levá-la a uma consulta de Otorrinolaringologia para que seja estudada.

Uma a três em cada 1.000 recém-nascidos tem uma perda de audição severa ou profunda e seis a sete em cada 1.000 tem uma perda ligeira a moderada.

A hipoacusia ou surdez pode ter múltiplas causas, podendo ser devida a alterações no ouvido externo, por exemplo malformações, no ouvido médio e consequência de otites ou no ouvido interno. As doenças deste último são as mais gravosas para a audição da criança e são aquelas que procuramos diagnosticar o mais precocemente possível, pois o prognóstico está muito dependente da altura em que iniciamos a reabilitação. A surdez pode ser hereditária ou adquirida. Nos países desenvolvidos, 60% é de causa genética.

Há múltiplas causas para a surdez adquirida: prematuridade (menos de 1,5kg ao nascimento), hiperbilirrubinemia [icterícia], hipoxia[falta de oxigénio], infeções como a rubéola materna, citomegalovírus [herper], meningite, etc. De realçar que há causas que estão a quase desaparecer, como a rubéola, mas outras adquiriram maior expressão pela inexistência de vacinas, como o citomegalovírus.

Considera-se uma surdez profunda quando só ouve sons superiores a 90 décibeis. Uma criança normal ouve sons a 10 décibeis.

O diagnóstico da surdez é feito através de exames electrofisiológicos e de audiometria comportamental, que nos permitem avaliar qual a resposta ao som. Existe um fluxograma perfeitamente estabelecido, pois o diagnóstico deverá estar feito até aos seis meses de vida e a estimulação auditiva com próteses convencionais iniciada nessa idade e até ao um ano de idade. Nesta altura ou a criança manifesta boas respostas com as próteses e será de as manter, ou caso contrário deve ser incluída num protocolo para implantação coclear.Paralelamente deverá fazer um estudo genético, imagiológico, oftalmológico, neurológico e psicológico, para esclarecimento da causa da surdez e exclusão de outras doenças associadas.

Se a criança mostra desenvolver linguagem com próteses auditivas convencionais, essa será a solução mais adequada. Se a surdez for profunda provavelmente isso não se irá verificar e terá de receber implantes cocleares. Em face de perdas auditivas moderadas provocadas por doenças do ouvido médio, comumente chamadas otites, poderá ser necessário fazer cirurgias que, na maioria das vezes, resolvem a deficiência.

Uma prótese auditiva corretamente adaptada pode proporcionar um bom desenvolvimento da audição e da linguagem. O mesmo se verificará na presença de surdez mais profunda com implantes cocleares, mas nas duas soluções é imprescindível o acompanhamento por terapeutas de fala e professores do ensino especial.





A surdez profunda tem tratamento?

Se não existirem outros problemas neurológicos e cognitivos, uma criança com surdez profunda implantada por volta de um ano de idade e devidamente acompanhada por profissionais experientes, irá desenvolver uma linguagem por volta dos quatro anos semelhante à de uma normo-ouvinte e aos seis anos iniciará escolaridade num estabelecimento de ensino regular.

Em situações mais raras, há crianças em que a ausência de audição se deve a malformações graves das cócleas ou à inexistência de nervo auditivo. Poderão receber um implante de tronco cerebral mas os resultados serão bastante mais pobres e ficarão dependentes da linguagem gestual. Esta será cada vez menos necessária, pois a grande maioria desenvolverá linguagem oral, exceto para os filhos de pais surdo-mudos que muitas vezes se opõem à implantação coclear, condenando-os a serem iguais aos progenitores e impedindo-os de alcançarem um desenvolvimento e inserção social sem restrições.Sempre que se conseguir que uma criança que nasceu surda profunda tenha uma audição e linguagem normais, estamos a transformar um subsídio-dependente num contribuinte ativo que poderá exercer praticamente qualquer profissão.