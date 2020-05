68,3% dos portugueses considera que morte de andorinhas merece prisão

Os portugueses consideram muito importantes os crimes contra o ambiente e querem mais eficácia ao seu combate, sugerem os resultados de um estudo hoje divulgados pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

A divulgação dos resultados do estudo acontece no Dia Internacional da Biodiversidade, que hoje se assinala, com a SPEA a defender que são necessárias sentenças "mais fortes" nos crimes contra o ambiente.

O estudo, explica a SPEA, foi feito no âmbito do projeto "LIFE Nature Guardians", destinado a minimizar os efeitos do crime contra o ambiente em Portugal e Espanha e melhorar a eficácia do combate a esses crimes.



Questionados sobre que ações "devem implicar pena de prisão", 78,9% dos inquiridos defendeu que matar intencionalmente um lince-ibérico deveria resultar numa pena de prisão. À mesma pergunta, sobre andorinhas, 68,3% defendeu o mesmo castigo. Inquiridos defenderam também que a morte intencional de uma mariposa protegida em 63,7% das vezes e 57,3% defende que matar intencionalmente uma cobra também deveria ser punido com prisão.

Atual legislação já prevê que quem "eliminar, destruir ou capturar exemplares de espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens ou eliminar exemplares de fauna ou flora em número significativo (...) é punido com pena de prisão até 5 anos".

Explica-se no comunicado que num inquérito a 700 portugueses, 80% dos inquiridos consideraram que o Governo não dá importância suficiente às questões ambientais, e quase 90% defenderam que os crimes contra o ambiente são tão ou mais importantes que outros tipos de delitos.

Os participantes avaliaram como "insuficiente" a eficácia das entidades que combatem os crimes contra o ambiente, bem como da própria legislação.

"Para corresponder a esta preocupação dos portugueses, e reduzir significativamente os crimes contra o ambiente, precisamos de sentenças mais fortes, que tenham realmente um efeito dissuasor, para que os perpetradores não fiquem impunes, e estes crimes deixem de ser vistos como ´lucrativos´", afirma Joaquim Teodósio, coordenador do Departamento de Conservação Terrestre da SPEA, citado no comunicado.

Diz a SPEA que entre 1998 e 2017 foram registados em Portugal 1.066 crimes contra a natureza.

Ainda no âmbito do projeto "LIFE Nature Guardians", investigadores da Universidade do Porto constataram que, de 52 casos analisados, apesar de 80% terem resultado em condenação, a maioria das multas aplicadas não ultrapassou os 900 euros.

Em Espanha, afirma-se no comunicado, as coimas são mais avultadas, dando-se o exemplo em que os responsáveis pela morte de seis águias-imperiais foram condenados a pagar 360.000 euros.

O dia 22 de maio como Dia Internacional da Biodiversidade assinala a assinatura da Convenção sobre diversidade biológica, a 22 de maio de 1992 em Nairobi, no Quénia.

A efeméride começou por ser assinalada a 29 de dezembro, data da entrada em vigor da Convenção, mas em 2000 a Assembleia-geral das Nações Unidas escolheu o dia 22 de maio.