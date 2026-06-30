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250 anos dos EUA

250 anos dos EUA em 9 curiosidades

30 de junho de 2026 às 23:00
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Quais foram as capitais norte-americanas? Qual o mandato presidencial mais curto? Que presidentes foram assassinados? Saiba a resposta a estas perguntas e outras aqui.

Washington, a terceira capital

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