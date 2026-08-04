04 de agosto de 2026 às 17:36

Repórter SÁBADO na íntegra: Falta de elevadores em parque urbano gerido pelo IHRU afeta milhares e pessoas

A falta de elevadores no parque urbano gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana continua a ser um problema grave e que afeta milhares de pessoas. No Bairro Amarelo, em Almada, existem dezenas de famílias a viver no limite. Os moradores sentem-se como que prisioneiros dentro das suas casas e totalmente abandonados pelo instituto da habitação e da reabilitação urbana. O Repórter Sábado identificou pelo menos dois prédios em que a ausência de elevadores já se arrasta há muitos anos e está a alimentar o sentimento de revolta e indignação. As pessoas com problemas de mobilidade são obrigadas a transportar pesos todos os dias e existem também casos extremos como o de um homem que perdeu as duas pernas e que é carregado em braços para poder sair de casa. Até ao fecho desta reportagem as queixas fundamentadas por parte dos moradores não tiveram resposta e os dois prédios continuavam sem elevadores.