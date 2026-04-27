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27 de abril de 2026 às 18:25

Repórter SÁBADO na íntegra: População de Corroios vive um autêntico pesadelo e aponta o dedo à Câmara Municipal do Seixal

A obra pública prometida para acabar com as cheias na baixa da vila e melhorar a qualidade de vida parou há seis meses e deu lugar a duas enormes bacias de água estagnada, onde se acumulam lama, lodo, lixo e um cheiro que é descrito como nauseabundo. Cercadas por pragas de mosquitos e melgas, a única solução para centenas de famílias passa por fechar portas e janelas e viver como se fossem prisioneiros dentro das próprias casas. O Repórter SÁBADO pediu esclarecimentos à empresa de construção pelos atrasos e falhas técnicas da obra que devia ter terminado em outubro. A Scampia Engenharia, Lda remete todas as responsabilidades para a autarquia do Seixal.

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