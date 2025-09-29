Sábado – Pense por si

29 de setembro de 2025 às 18:53

Esquema ilegal com contas Uber, Glovo e Bolt. O Repórter SÁBADO na íntegra

O subaluguer ilegal de contas das plataformas como a Uber Eats, a Bolt Food ou a Glovo, transformou-se num negócio rentável que evolui sem controlo e alimenta uma rede organizada. Infiltrámo-se neste mundo e descobrimos um autêntico mercado negro que se desenvolve através de grupos privados de Facebook e WhatsApp. Durante vários dias fomos estafetas na área metropolitana de Lisboa sem nunca termos sido reconhecidos ou fiscalizados. Conseguimos desmontar o esquema, levado a cabo por intermediários, donos de contas que as subalugam num clima de total impunidade.

