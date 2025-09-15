Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
15 de setembro de 2025 às 17:09

Os falsos operadores turísticos de Sintra. Veja o Repórter Sábado na íntegra (parte 2)

Mostramos a burla do estacionamento gratuito, desmontamos a notícia da falsa mesquita supostamente construída em Sintra e contamos ainda como um empresário tirou partido do caos instalado com um parque de estacionamento ilegal.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30