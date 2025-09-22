Sábado – Pense por si

22 de setembro de 2025 às 14:00

AIMA obriga imigrante com nacionalidade portuguesa a abandonar Portugal. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

A Agência para Integração Migrações e Asilo publicou uma lista de 72 imigrantes ordenados a deixar o país, num ato que viola o regulamento geral de proteção de dados. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra.

