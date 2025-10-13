Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
13 de outubro de 2025 às 17:59

Máfia de carteiristas atua em Portugal. O Repórter SÁBADO na íntegra

São uma máfia internacional e têm Portugal como um dos destinos preferenciais de toda a Europa. Os carteiristas roubam todos os anos no nosso país cerca de €7 milhões. A polícia não tem mãos a medir e por isso cidadãos civis juntaram-se para combater este tipo de crime. O Repórter SÁBADO acompanhou pela primeira vez as patrulhas 'pickpocket' para saber quem são e o que fazem aos carteiristas.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)