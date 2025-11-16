Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 18:34Associated Press

Vulcão entra em erupção no Japão e deixa moradores em alerta

Um vulcão em Sakurajima, Japão, entrou em erupção este domingo, depois de um ano sem erupções. A cratera lançou uma coluna de fumo e cinzas a milhares de metros de altura.

