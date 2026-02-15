Sábado – Pense por si

15 de fevereiro de 2026

Espetáculo com drones iluminou céu junto ao Estádio do Dragão para homenagear Pinto da Costa

Foi no dia 15 de fevereiro de 2025, há precisamente um ano, que morreu Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, que na madrugada deste domingo foi homenageado junto ao Estádio do Dragão com um espetáculo de drones, que iluminaram o céu.

