15 de fevereiro de 2026 às 13:11

Larry, o famoso gato de Downing Street, celebra 15 anos como “chief mouser"

O famoso gato Larry, residente em Downing Street, Londres, comemorou, este domingo, 15 anos no cargo informal de chief mouser — responsável simbólico pelo controlo de ratos na residência oficial do primeiro-ministro britânico. Ao longo de uma década e meia, Larry conquistou o carinho do público e tornou-se uma figura querida da vida política britânica.

