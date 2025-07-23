Sábado – Pense por si

23 de julho de 2025 às 21:09

Veja como é o primeiro restaurante da Tesla

Elon Musk acaba de abrir o seu primeiro "diner" em Los Angeles, EUA. O restaurante, com dois andares, conta com cinema drive-in e 80 postos com carregadores 'Supercharger'.

