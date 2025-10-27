Sábado – Pense por si

27 de outubro de 2025 às 13:57

Uma das maiores igrejas cristãs ortodoxas do mundo reabre ao público na Roménia  

Milhares de fiéis assistiram, este domingo, à reabertura da Catedral da Salvação do Povo que tem capacidade para cinco mil pessoas e demorou 15 anos a ser construída.

