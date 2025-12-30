Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 16:33

Tudo a postos para entrar em 2026: em Times Square já se testou o lançamento de confettis

Em Times Square, no coração de Nova Iorque, nos EUA, está tudo a postos para as celebrações de Ano Novo. Esta quarta-feira, quando soarem as doze badaladas, serão lançados sobre a multidão 1.360 quilos de papelinhos coloridos.

