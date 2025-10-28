Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de outubro de 2025 às 17:50

Trump mostra dotes de dança pela segunda vez durante a sua visita à Ásia. Veja as imagens

Presidente norte-americano voltou a dançar, esta terça-feira, depois de discursar para as tropas da base naval americana de Yokosuka, em Tóquio.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)