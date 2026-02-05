Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 21:47

Imagens de drone mostram devastação na zona centro

Casas destelhadas, outdoors caídos, vigas de metal atravessadas nas casas, eucaliptos e pinheiros partidos e arrancados. O cenário em Barracão, Bajouca, Colmeias e Vieira de Leiria é de destruição.

