Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 21:01

“Há muitos anos que não havia cheias desta dimensão”, relata morador em Torres Vedras

Em Torres Vedras, o rio galgou as margens e inundou várias casas. Um dos moradores afetados disse que não tem memória de uma situação semelhante. “As casas estão bastante alagadas, o rio subiu bastante”, explicou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.