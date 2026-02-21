Sábado – Pense por si

21 de fevereiro de 2026 às 16:15

Luís Neves “é uma personalidade forte num Governo frágil”, diz José Luís Carneiro

O secretário-geral do PS disse que espera que o Governo aprenda com o novo ministro da Administração Interna.

