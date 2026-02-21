Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de fevereiro de 2026 às 16:41

Nova tempestade de neve atinge sul da Roménia

Região enfrenta a segunda vaga de neve em menos de uma semana, com alertas para estradas perigosas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente