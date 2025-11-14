Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 16:22

Templo chinês com 1500 anos destruído em incêndio

O Templo Yongqing, com 1500 anos, foi destruído por um grande incêndio, na província de Jiangsu, no leste da China. As autoridades locais dizem que o incêndio foi provocado pelo uso inadequado de incenso e velas por parte de um visitante.

