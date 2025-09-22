Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de setembro de 2025 às 15:36

Saiba o que pode acontecer após o reconhecimento da Palestina e o “desagrado” de Israel

Joe Federman, jornalista da AP, explica que estas novas medidas não vão fazer com que algo mude no conflito Israel-Hamas “a curto prazo”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente