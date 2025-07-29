Sábado – Pense por si

29 de julho de 2025

Sabe o que tem de fazer caso esteja exposto a um incêndio? Comandante dos bombeiros explica

Joaquim Leonardo, comandante dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins, deixa algumas recomendações para quem está próximo dos incêndios que têm lavrado em Portugal continental.

