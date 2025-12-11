Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 09:49

Rui Tavares pede apoio para "luta justificadíssima dos trabalhadores"

O líder do Livre deixou uma mensagem nas redes sociais a lembrar que em Portugal as greves gerais são um acontecimento "raro" e que e esta, que se realiza esta quinta-feira, não foi convocada de ânimo leve.

