04 de fevereiro de 2026 às 09:14

Inundação provocada por aluimento de terras em Penafiel

Uma inundação no rés-do-chão de um edifício residencial, que decorreu esta terça-feira, foi provocada por um aluimento de terras em Penafiel, no distrito do Porto. Dois apartamentos foram afetados, sendo que nenhum deles era habitado. O processo de reparação do piso está a ser avaliado pela Proteção Civil e deverá avançar nos próximos dias, mediante as condições meteorológicas.

