Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de setembro de 2025 às 15:39

Robôs ucranianos removem minas e retiram corpos

Militares recorrem à tecnologia para auxiliar no conflito que decorre na Ucrânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)