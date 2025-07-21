Sábado – Pense por si

21 de julho de 2025 às 17:55

Queda de autocarro em pedreira na Rússia faz 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas, esta segunda-feira, após um autocarro cair numa pedreira na Rússia.

