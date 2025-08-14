Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 14:45

Protestos violentos na Sérvia contra presidente

Centenas de pessoas saíram à rua para protestar contra Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia. No segundo dia de manifestações, há registo de confrontos entre apoiantes e críticos do governante.

