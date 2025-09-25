Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 08:26

Primeiro-ministro anuncia medidas para habitação

Os inquilinos vão contar com uma maior dedução no IRS e os senhorios com menores taxas.

