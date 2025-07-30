Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de julho de 2025 às 14:37

Primeiro foguetão fabricado na Austrália aguentou 14 segundos no ar

O primeiro foguetão de fabricação australiana a tentar alcançar a órbita a partir do solo foi lançado esta quarta-feira e realizou apenas 14 segundos de voo, falhando o objetivo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente