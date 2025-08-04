Sábado – Pense por si

04 de agosto de 2025 às 19:11

Primeira vez em mais de 600 anos: imagens aéreas mostram nuvem de fumo durante erupção de vulcão na Rússia

O vulcão ‘Krasheninnikov’, na Rússia, está desde a noite de sábado em erupção, devido ao sismo de 8.8 de magnitude que atingiu o país. Trata-se da primeira vez em mais de 600 anos.

