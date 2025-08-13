Sábado – Pense por si

13 de agosto de 2025 às 14:43Correio da Manhã

Populares em desespero tentam apagar chamas que se aproximam de casas

Os bombeiros e a população estão a unir-se para tentar travar o incêndio de grandes dimensões que lavra em Trancoso.

