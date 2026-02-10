Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 11:00

População de Leiria reúne-se em vigília em homenagem às vítimas da depressão Kristin

Homenagem na Fonte Luminosa lembrou ainda os milhares de pessoas que continuam sem energia no concelho.

