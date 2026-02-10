Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 11:03

Moradores tentam recuperar bens das cheias que atingiram o norte da Colômbia

As chuvas intensas que atingiram o norte da Colômbia provocaram inundações que afetaram mais de 69 mil famílias. No bairro El Dorado, em Montería, muitos tentam agora recuperar os seus pertences no meio de estradas e casas totalmente inundadas.

