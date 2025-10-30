Sábado – Pense por si

30 de outubro de 2025 às 20:29

Polícia salva condutora que se engasgou ao volante nos EUA

Um agente do condado norte-americano de Cook salvou uma condutora que se engasgou enquanto conduzia. O polícia realizou a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias respiratórias da mulher, que recuperou sem ferimentos graves.

