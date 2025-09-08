Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 20:00

Polícia afasta manifestantes com gás lacrimogéneo em frente à sede de partido da oposição na Turquia

A polícia cercou a sede do principal partido de oposição da Turquia, o CHP, em Istambul, desencadeando protestos dos apoiantes. Durante os confrontos, foi usado gás pimenta contra manifestantes e membros do partido, após o tribunal nomear um presidente interino.

