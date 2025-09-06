Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de setembro de 2025 às 14:49

Pentágono muda placas para “Departamento da Guerra” após ordem de Trump

Donald Trump assinou uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa dos EUA como “Departamento da Guerra”. A sinalética do Pentágono foi imediatamente atualizada, com o 'site' oficial a passar de “defense.gov” para “war.gov” e chefes agora referidos como: “Secretário da Guerra”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30