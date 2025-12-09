Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de dezembro de 2025 às 12:01

Papa Leão XIV recebe Volodymyr Zelensky em Roma

O presidente da Ucrânia vai, esta terça-feira, encontrar-se com o Sumo Pontífice em Castel Gandolfo, Itália.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana