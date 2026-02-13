Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 14:51

As imagens da destruição no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho está submerso e inoperacional devido às cheias que têm assolado Portugal. As imagens da destruição são impressionantes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30