01 de dezembro de 2025 às 23:14

O que é uma hérnia encarcerada?

O médico António Hipólito de Aguiar explicou o que é esta condição que afeta o Presidente da República.

