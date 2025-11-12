Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 10:04

O momento em que ponte inaugurada recentemente desaba na China

A ponte Hongqi com cerca de 800 metros de comprimento desabou parcialmente na província de Sichuan, no sudoeste da China, esta terça-feira.

