05 de agosto de 2025 às 16:15

O momento em que fogo de artifício causa incêndio no Japão

Um festival em Yokohama, no Japão, foi cancelado a meio devido a dois focos de incêndio causados pelo fogo de artifício.

