29 de julho de 2025 às 13:41

Norte coreanos desfrutam do novo resort de praia Wonsan-Kalma

Os norte-coreanos têm aproveitado o recém-inaugurado resort de praia Wonsan-Kalma, um dos grandes projetos de Kim Jong-un, que para já continua interdito a turistas estrangeiros.

