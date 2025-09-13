Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 16:56

“Não fazem ideia do que acabaram de desencadear”: Viúva de Charlie Kirk quebra o silêncio

Erika Kirk fez a primeira declaração após a morte do marido e ativista conservador onde agradece a Donald Trump, JD Vance e a todos pelo apoio e carinho demonstrado. Afirmou ainda que a “missão” do marido será agora mais forte do que nunca.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h