18 de fevereiro de 2026 às 08:00

Mourinho e a expulsão: "Árbitro não ficou contente em jogar só este jogo, quis jogar o próximo"

José Mourinho foi convidado a revelar o que disse ao árbitro Fraçois Letexier momentos antes de ser expulso por duplo amarelo por protestos. Eis a resposta do treinador do Benfica, que afirma que o juiz do encontro sabia que três jogadores do Real Madrid estavam em risco de não jogar o embate da segunda mão em Madrid.

