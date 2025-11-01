Sábado – Pense por si

01 de novembro de 2025 às 12:03

Milhares de pessoas reúnem-se na Sérvia para receber os primeiros estudantes que voltam após uma marcha de protesto de dois dias

Milhares de sérvios, reuniram-se para receber os estudantes que chegaram a Novi Sad na sexta-feira, após uma marcha de dois dias pela Sérvia, para participar numa grande manifestação neste fim de semana. Marcará o aniversário de um desastre mortal numa estação ferroviária.

